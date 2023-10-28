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BM Genel Kurulu'nun Gazze için ateşkes çağrısını reddeden 14 ülke

BM Genel Kurulu'nun Gazze için ateşkes çağrısını reddeden 14 ülke

Gazze'de 7 Ekim'den beri en yoğun hava saldırısı gerçekleşirken; BM Genel Kurulu, "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

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120 ülke "evet" oyu kullanırken, karar tasarısını reddeden 14 ülke ise Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD olarak sıralandı.

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

İsrail'in Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları 7 Ekim'den beri devam ediyor. Şimdiye kadar 3 bin 38'i çocuk,7 bin 326 kişinin hayatını kaybettiği kentte bu akşam 7 Ekim'den beri yaşanan en yoğun hava saldırıları gerçekleşiyor. Bombardımanlar sürerken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurul, 120 evet, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla bağlayıcı olmayan kararı ezici bir çoğunlukla kabul etti. Aleyhte oy kullan ülkeler ise Avusturya, Hırvatistan, Çekya, Fiji, Guatemala, Macaristan, Mikronezya, İsrail, Nauru, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve ABD oldu.

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