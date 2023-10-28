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Hamas lideri Ali Baraka: Düşman pusuya düştü, ağır kayıpları var

Hamas lideri Ali Baraka: Düşman pusuya düştü, ağır kayıpları var

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti keserek bölgede tam karartma uygularken Hamas Lideri Ali Baraka'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İnternet ve cep telefonu hizmetlerinin kesildiği kuşatma altındaki Gazze'ye en yoğun bombardıman 21'inci günde gerçekleşti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, kara kuvvetlerinin Gazze'deki operasyonlarını genişlettiğini, bombardımanın dün gece arttığını açıkladı.

Peki Hamas cephesinde durum ne? İsrail'in dün geceki kara saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapan Hamas Lideri Ali Baraka, "İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne üç cepheden başlattığı kara saldırısının başarısızlıkla sonuçlandı. Düşman saflarında asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar yaşanmaktadır. Düşman,

Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü. Saldırıyı püskürtmek için Kornet füzeleri ve Yasin füzeleri kullanıldı, düşmanın yeniden denemesini bekliyoruz. İşgalci İsrail, yaralıları ve ölüleri savaş alanından tahliye etmek için helikopterleri kullandı" dedi. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ilk kez Gazze'yi böylesi yoğun bir bombardımana tutan İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri sona erdi. Bölgedeki 2 milyon kişiyle tüm iletişim kopmuş durumda. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''İsrail'i desteklemeye ve ihtiyaç duyduğu mühimmatı sağlamaya devam edeceğiz. ABD, İsrail'e kırmızı çizgiler çizmiyor'' denilirken, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara operasyonunu genişleteceğini açıklamasından önce İsrail'in ABD'yi bilgilendirip bilgilendirmediğinden bahsedilmedi.

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