Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven, Bakan Ali Yerlikaya'ya destek versin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İpek Özbey'e konuştu. İBB Başkanı İmamoğlu'na yaptığı teklifle çok konuşulan Kılıçdaroğlu, "Kurultayın divan başkanlığını önerdiniz, kabul etti. Neden İmamoğlu'na teklif ettiniz?" sorusuna "Ekrem Bey'in eli güçlensin diye. İstanbul'da seçimlerde eli daha güçlü olsun diye bu teklifi yaptım." diye cevabını verdi.

"Seçilseydim yanımda olacaklardı evet"

"Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman ‘adayım' demedim ama örgüt aday gösterirse adayım. Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim." dedi.

"Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu "Var ama görünür hale gelmesi lazım. Şimdilik bu kadar konuşalım." cevabını verdi.

"Ülkesini seven, Bakan Yerlikaya'ya destek versin"

"CHP milletvekillerinin geçen dönem çok üzerinde durduğu Mersin Limanı'nda 610 kilo kokain ele geçirildi. Üst üste operasyonlar yapılıyor. Yeni İçişleri Bakanı her kesimden övgü alıyor, siz nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Aslında bütün olayları polisimiz biliyor. Yani Güney Amerika'dan uyuşturucunun geldiğini, Afrika'da geminin değiştirilerek orada aktarıldığını, oradan bizim limanlarımıza geldiğini, içeride kimler tarafından pazarlandığını polisimiz biliyor ama iktidar buna göz yumuyordu. Çünkü bunların elinde büyük bir para gücü vardı. Bunların seçim harcamalarını finanse ediyordu. Dolayısıyla patronlara dokunulmadı ve kara paralarının Türkiye'ye gelmesi için yasa çıkarıldı. Çeteler burada hesaplaşmaya başladı. Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu sorunu milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yolgeçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii.