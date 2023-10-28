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İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alıyor!

İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alıyor!

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını yoğunlaştırırken Lübnan topraklarından İsrail'e roket atılma girişimine karşılık savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah mensupları İsrail'e doğru roket atma girişiminde bulundu. Roketler, Suriye topraklarına düştü. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait askeri noktaları vurdu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Gazze’de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

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