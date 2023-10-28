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ABD'de katliam yapan zanlı olaydan 2 gün sonra ölü bulundu

ABD'de katliam yapan zanlı olaydan 2 gün sonra ölü bulundu

ABD'nin Maine eyaletinde 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı silahlı saldırının zanlısı Robert Card, olaydan 2 gün sonra ölü bulundu.

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40 yaşındaki Robert Card'ı bulmak için 4 şehirde yüzlerce polisin katıldığı arama operasyonu yürütülüyordu. Card'ın cansız bedeni kırsal alanda bir geri dönüşüm tesisi yakınlarında bulundu. Saldırganın intihar ettiği değerlendiriliyor.

Zanlı ölü bulundu 

Daha önce saldırganın, aracı ve silahı ile intihar mektubu olduğu belirtilen bir not bulunmuştu. Kanada'nın kuzeydoğu sınırına yakın bir noktada bulunan ve büyük ölçüde kırsal bir eyalet olan Maine'de yetişkinlerin yarısının silah sahibi olduğu belirtiliyor. Eyalette silah taşımak için ruhsat gerekmiyor.

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