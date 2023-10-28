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İsrail güçleri Gazze'ye karadan girmeye çalıştı, başarısız oldu

İsrail güçleri Gazze'ye karadan girmeye çalıştı, başarısız oldu

Gazze'ye şimdiye kadarki en ağır hava saldırısını düzenleyen İsrail askerlerinin Gazze'ye karadan girme çabası hüsranla sonuçlandı.

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İsrail, üç haftadır milyonlarca Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Gece gündüz demeden bölgeyi bombalayan İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana en yoğun hava saldırısını gerçekleştiren İsrail güçlerinin karadan girme girişimlerine karşılık verdi.

"Tam bir hayal kırıklığı"

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'ün askeri analisti, "İlk kara operasyonu tam bir hayal kırıklığı. Hükümet askerlerin canıyla kumar oynuyor" diyerek başarısızlığı itiraf etti.

Bölgedeki çatışmalar sırasında çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı iddia ediliyor.

Kornet füzeleriyle karşı koyuldu İsrail'in saldırıları sürerken Hamas'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Şafak saatleriyle birlikte dünya, direniş savaşçılarının Gazze'de savaştığı kahramanlık destanın etkilerini görecek" denildi Filistin medyasında yer alan haberlerde İzzeddin el-Kassam Tugayları, ağır hava bombardımanının eşlik ettiği İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşı koyduğu bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonu, Gazze Şeridi sınırlarında şiddetli çatışmaların yaşandığını, bu çatışmalar sırasında İsrail tanklarına ve zırhlı araçlara 4 Kornet füzesinin fırlatıldığını belirtti.

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