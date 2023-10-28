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SPK açıkladı, yeni bir şirket daha halka arz için onay aldı

SPK açıkladı, yeni bir şirket daha halka arz için onay aldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret’in pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.

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SPK haftalık bültenine göre, kurul Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayinin 162 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Sun Tekstil Sanayi Ticaretin 339 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaretin 800 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerlerin toplam 20 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansmanın 650 milyon lira, İntegral Yatırım Menkul Değerlerin 200 milyon lira, Cerean Enerjin 315 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının ayrı ayrı 1 milyar lira ve 50 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaretin pay başına 10,97 liradan ilk halka arzını onayladı.

Kurul, Çan2 Termikin toplam satış hasılatı tutarı 3 milyar 5 milyon 423 bin 800 TL'ye karşılık gelecek gelecek şekilde tahsisli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 6 kişiye toplam 916 bin 566,18 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı. (AA)

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