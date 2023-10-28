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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

İsrail dün Gazze'ye çok şiddetli saldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamada "İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini bildirdi.

"İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir. İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız"

Erdoğan, paylaşımında, "Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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