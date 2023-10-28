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Muğla'da yoğun yağış sebebiyle midibüs karşı şeride geçti

Muğla'da yoğun yağış sebebiyle midibüs karşı şeride geçti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde yağış nedeniyle meydana gelen kazada toplu taşımada kullanılan midibüs orta refüjü aşarak karşı şeride geçti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde aralıklarla devam eden yağmur yağışı kazalara neden oldu. Gümbet Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde meydana gelen kazada, Yalıkavak istikametinden Bodrum garajına gelmekte olan Hüseyin Özsezgin, yönetimindeki, Bodrum Belediyesi 48 VR 154 plakalı toplu taşıma aracı midibüs ile yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje çıktı, ardından aydınlatma direğini devirerek karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen 28 yaşındaki Zeynep Aşğa'nın kullandığı 48 AJG 471 plakalı otomobile çarpan midibüs, devrildi. Kazada midibüste sıkışan Özsezgin itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özsezgin'in kafa travması geçirdiği belirtildi.

5 yaşında Ayaz yaralandı

Midibüste yolcu bulunmaması, kazanın boyutunun büyümesini önledi. Kazada otomobili kullanan sürücü Zeynep Aşğa ile araçtaki 27 yaşındaki Erkan Aşğa ve 5 yaşındaki Ayaz Aşğa yaralandı. Yaralılar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kazanın şokunu uzun süre atlatamadığı görüldü. Bodrum- Yalıkavak yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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