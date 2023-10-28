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Antalyaspor, yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Antalyaspor, yarın Başakşehir'i ağırlayacak

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

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Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'de başlayacak. Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde üst üste son iki maçını kaybeden Akdeniz ekibi, çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayıp topladığı 9 puanla 14. sırada bulunuyor.

Çocuğu ölen Brezilyalı stoper Naldo'nun izinli olduğu Bitexen Antalyaspor'da, geçen hafta sakatlanan defans oyuncusu Güray Vural'ın forma giyip giyemeyeceği ise maç saatinde netlik kazanacak.

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