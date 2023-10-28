Bayraktar TB3 SİHA 100.yıl şerefine gökyüzüyle buluştu

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olsun” dedi

Abone ol

Baykar tarafından milli ve özgün olarak üretilen insansız hava araçlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında da silahsız insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA, ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde yapılan uçuş testi dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerinin tamamlanmasıyla başladı.

'En iyisini yapmaya çalıştık'

Bu testler sonrasında Bayraktar TB3, saat 08.30'da havalandı ve 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Başarılı uçuşun ardından test ekibine hitap eden Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: "Yaklaşık 20 senedir ülkemizin tam bağımsız ve hür yarınları için geliştirdiğimiz insansız hava araçları serüveninde, 6 kilodan başlayarak 6 tona ulaşan, Bayraktar Kızılelma ile ülkemizin ilk insansız savaş uçağına yürüyen yolculuğumuzda, bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında mühendisler ve teknisyenler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık.

Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımız olsun. Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli uçak gemimiz TCG Anadolu'da göreve başladığında hava muharebesinde bir devrim yaşanacak. Gemiye konuşlanmalarıyla birlikte, uzun süreli keşif ve taarruz kabiliyetleri sayesinde deniz aşırı operasyonlarda büyük bir kuvvet çarpanı olacaklar." Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere iniş-kalkış yapacak olan Bayraktar TB3'ün 1 saat süren ilk uçuşu dünya havacılığında yeni bir dönemin habercisi oldu. İlk uçuşunda TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motorla havalanan Bayraktar TB3'ün kullandığı ve 170 beygir güç üreten motor, deniz şartlarına uyumlu geliştirildi.