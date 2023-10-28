Taksim bombacısının fotoğrafıyla hamile kadını dolandırdılar

Taksim, İstiklal Caddesi'nde içerisinde bomba olan çantayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafıyla İran asıllı hamile kadın dolandırıldı. 28 yaşındaki Ferahnaz Abdullahi Tamer'in bütün emekleri bir anda elinden gitti. Tamer, korku ve stresten erken doğum yaptı.

Abone ol

Bundan 15 gün önce yaşanan olayda; dolandırıcılar kendini polis olarak tanıttı, 28 yaşındaki İran asıllı hamile Ferahnaz Abdullahi Tamer'in 11 bilezik, 2 çift küpe, 4 altın küpe ve bir de kolye ucunu çaldılar. Yılların emeği bir anda elinden uçup giden Tamer, "Onlar da benim çocuğumun rızkıydı, kaç senede toplamıştım" dedi.

Dolandırıcılar onu cep telefonundan arayıp "Biz Göç İdaresi'nden arıyoruz" dediler. Ardından Tamer'in T. C. kimlik numarasını okuyup anne ve babasının ismini söylediler.

Daha sonra ise "Taksim bombacısının sizin evinizde kaldığını tespit ettik. Elinizde, avucunuzda ne kadar altın varsa hemen yakındaki parka getirin." diyerek hamile kadına terörist Ahlam Albashir'in fotoğrafını gönderdiler.

Tamer, dolandırıcıların kendisine "Bunlar senin evinde misafir kalmış. Sen bunları beslemişsin. Bunlar sana bir sürü altın, dolar, sahte pasaport vermiş" dediğini aktardı. "Benim teröristlerle alakam yok" dese de dolandırıcılar "Seni temize çekeceğiz" yalanıyla İran asıllı kadını kandırdı.

Tamer altınları parka götürdü. Karşısındakilerin polis olmadığını anlamadı ama çok geçti. O anları "Hamileyim. Çok ağırım, koşamıyorum. Arkamdan saldırdı, poşeti alıp hemen kaçtı gitti" sözleriyle anlattı.

Show Haber'in aktardığı olaya göre; dolandırıcılar 3 yaşındaki Nisan'ın kulağındaki altın küpelere bile göz dikmişlerdi. Tamer çocuğunun kulağındaki küpeleri çıkartarak onları bile dolandırıcılara teslim etti.

Stresten erken doğum yaptı, sütü kesildi

Yaşadığı stres, korku ve üzüntü nedeniyle erken doğum yapmak zorunda kalan ve Umut Can bebeği dünyaya getiren Tamer "Çocuğumu doğru düzgün emziremiyorum. Gece yatamıyorum. Mamadan besliyorum. Mamadan bir gün alabiliyorum, öbür gün alamıyorum, gücüm yetmiyor" diye konuştu.