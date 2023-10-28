Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gece boyunca Gazze'yi bombalamasına tepkisiz kalmadı.

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 21 gündür bomba yağdırmaya devam ediyor. Saldırıların şiddetini artıran İsrail, gece boyu Gazze'yi bombardımana tuttu.

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri kesildi, şu an bölgeden bilgi akışı durmuş durumda. Gazze'deki 2 milyon kişiden haber alınamazken, İsrail'e yönelik en sert tepki yine Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'e cinnet halinden çıkın, saldırıları durdurun" çağrısı yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir." ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımına şöyle devam etti: "İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum." Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'yi bombardımana tutan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkın Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde dün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.