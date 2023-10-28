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Ankara Üniversitesi Senatosu, 2. TBMM Binası'nda toplandı!

Ankara Üniversitesi Senatosu, 2. TBMM Binası'nda toplandı!

Ankara Üniversitesi Senatosu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, 618. toplantısını, üniversitenin kurulma kararının alındığı 2. TBMM Binası'nda gerçekleştirdi.

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Üniversitenin senato üyeleri, 2. TBMM Binası'na gelerek Ankara Üniversitesinin kuruluş kararının yer aldığı Resmi Gazete'nin konulduğu, toplantının yapılacağı yerdeki sıralara oturdu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. TBMM Binası'nın hemen yanında, üniversitenin kuruluş kanununun kabul edildiği 2. TBMM Binası'nda toplandıklarını belirterek, Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra yaptığı pek çok konuşmada "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" ilkesiyle eğitimin ve bilimin önemine dikkati çektiğini söyledi.

Ünüvar, Atatürk'ün, ortaya koyduğu ilke ve inkılapların dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılapları yurt geneline yaymak, kökleştirmek, aydınlığın ve bilimin ifadesi olan değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere yükseköğretim kurumlarının açılmasına da öncülük ettiğini ifade etti.

"Daha da ileri gitmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Ankara Üniversitesinin, 13 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile 18 Haziran 1946'da tüzel kişiliğe sahip olarak toplantının yapıldığı salonda kurulduğunu hatırlatan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne ülkesi ve milletiyle güçlenmeye devam eden ve geleceğe uzanan bilimsel yolculuğumuzda devletimizin fikir mutfağı olarak gördüğümüz Ankara Üniversitesini, daima ülkemizin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden olmaya devam etmesi ve daha da ileri gitmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin ilk asrında olduğu gibi yeni yüzyılında da Türk milletinin üniversitemize sunduğu olanakları yine ülkemizin, milletimizin, bilimin ve insanlığın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

Ankara Üniversitesi ailesi olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyor, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan toprakları için canlarını feda eden kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Ünüvar, toplantının ardından Ankara Üniversitesi 618. Senato Toplantısı karar metnini okudu.

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