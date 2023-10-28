Beşiktaş taraftarından tarihi hazırlık

Beşiktaş taraftarı Gaziantep FK maçında yönetime karşı tarihi bir protestoya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, stat çevresinde ve tribünde ardı arkası kesilmeyen bir tepki gösterecek.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kötü gidişatın devam ettiği siyah-beyazlılarda taraftarlar tarihi bir protesto hazırlığı içinde. Sözcü'de yer alan habere göre, 30 Ekim Pazartesi akşamı Gaziantep FK'yi ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar tribünde ve stat çevresinde yönetimi protesto edecek.

Siyah-beyazlı taraftarların daha önce benzeri görülmemiş yoğunlukta bir tepki göstermeleri bekleniyor. Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile arasında 11 puan fark bulunan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde de sonuncu sırada. Şenol Güneş'in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz'ın yönetiminde Beşiktaş, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.