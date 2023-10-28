İstifa eden Başbakan, TV programcısı oldu

İngiltere'de 2019-2022 yılları arasında başbakanlık görevi yapan Boris Johnson, GB News TV'de sunucu olarak çalışacak.

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Geçtiğimiz yıl başbakanlıktan, bu yılın başında ise milletvekilliğinden istifa eden Boris Johnson, haber kanalında sunucu, program yapımcısı ve yorumcu olarak çalışacak.

GB News tarafından yapılan açıklamada Johnson’ın önümüzdeki yıl yapılacak İngiltere ve ABD seçimlerinde “kilit bir rol oynayacağı” ve “Britanya’nın dünya çapındaki gücünü sergileyen” bir seriye ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Sözcü'nün BBC’den derlediği habere göre Johnson bir dizi konuda “yalın görüşlerini” paylaşacağına söz verdi. Daily Mail’de köşe yazarlığı da yapan Johnson, yeni yılda görevine başlayacak.