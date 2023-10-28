BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de bin kadın Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi!

Kocaeli'de bin kadın Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla bin kadın aynı anda, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve marşları söyledi.

Abone ol

Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde 1000 Ses Tek Nefes Kadın Korosu muhteşem bir konsere imza attı. İzmit Belediyesi tarafından, Recep Topaloğlu spor salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Aylardır bugüne hazırlanan kadınlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği; 'Memleketim, Hatırla Sevgili, Fikrimin İnce Gülü' şarkılarını seslendirdi. İzmir ve Onuncu Yıl Marşı'yla coşku katlandı.

“Türkiye’de ilk: Bir kadın korosu Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak adına kuruldu”

Cumhuriyet’in 100. Yılına şahitlik etmenin çok kıymetli olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bin kadından oluşan 1000 Ses Tek Nefes Korosu kurmaya karar verdik. 100. Yıl coşkusunu halk yaşatsın birbirine, dayanışma olsun kentlilik bilinci olsun. 1000 kadın korosu kurmak üzere çağrıya çıktık. Hiçbir kriter göz etmeksizin bütün Cumhuriyet sevdalılarını, 100. Yıl coşkusuna ortak olmak isteyen bütün kadınları, kadının rengini çok olduğu bu kentte daha fazla gösterelim daha fazla öne çıkaralım istedik. Koşa koşa o kadar çok sayıda kadın geldi ki, biz 1000 kadın diyoruz ama şuada, bin kadından daha fazla koristimiz var. Bin 100’ün üzerine çıktık şu anda, bin ses tek nefes dediğimiz bir konser bu akşam icra edecekler. Muhteşem Cumhuriyet şarkıları bizlere icra edecekler. Aylardır çalışıyorlar çok ciddi emek verdiler. Çok heyecanlılar 2 gündür bende heyecanlarına eşlik ediyorum. Bu akşamda çok titiz hazırladırlar, konserin güzel geçmesini için kadınlarımız en ince detayına kadar çalıştı. Bu akşam 100. yıla yakışır, anlamlı bir konsere imza atacaklar. Türkiye’de ilk, bir kadın korosu Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak adına, kuruldu. İlklerin şehrine böyle ilkler yakışır” dedi.

“Vazife olarak gördüğüm için katıldım”

Severek ve zevkle koraya katıldığını söyleyen vatandaş, “Cumhuriyet korosunu duyunca zevkle ve vazife olarak gördüğüm için katıldım. Bu vatan bize öyle kolay verilmedi. Şehitlerimiz, gazilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün derin hatıralarına yaptıklarına karşı bizim buraya gelip iki şarkı söylememiz hiçbir şey değil, bunu yapmamız gerekiyordu” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı
Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı
Selin Ciğerci'nin MASAK raporunda illegal işlem tespit edilmedi
Selin Ciğerci'nin MASAK raporunda illegal işlem tespit edilmedi
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrol olduğu Maria filminin ilk karesi
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrol olduğu Maria filminin ilk karesi
İstifa eden Başbakan, TV programcısı oldu
İstifa eden Başbakan, TV programcısı oldu
Beşiktaş taraftarından tarihi hazırlık
Beşiktaş taraftarından tarihi hazırlık
İsrail'in Gazze saldırısı! Cihat Yaycı Paşa Türkiye'yi hedef alan 4 mesajı paylaştı
İsrail'in Gazze saldırısı! Cihat Yaycı Paşa Türkiye'yi hedef alan 4 mesajı paylaştı
"İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiasını DMM yalanladı
"İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiasını DMM yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkın
Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika'da yapılacak
Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika'da yapılacak
İran'da ahlak polisinin darbettiği genç kız yaşamını yitirdi!
İran'da ahlak polisinin darbettiği genç kız yaşamını yitirdi!
Teknosa, Bursa ve İstanbul'da mağaza yatırımına devam ediyor
Teknosa, Bursa ve İstanbul'da mağaza yatırımına devam ediyor
Ankara Üniversitesi Senatosu, 2. TBMM Binası'nda toplandı!
Ankara Üniversitesi Senatosu, 2. TBMM Binası'nda toplandı!