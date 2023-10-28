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Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı

Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan’da Cumhuriyet koşusu yapıldı.

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 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Erzincan Valiliğinin himayelerinde, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 220 sporcu yarıştı.

Minik erkekler, minik kızlar, küçük kızlar, küçük kızlar, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar olmak üzere 8 kategoride düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü önünde Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat’ın startı ile başlayan yarışmalar Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Ödül törenine Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, sporcular ve aileleri katıldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları ve hediyeleri protokol mensupları tarafından takdim edildi.

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