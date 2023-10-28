BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  DÜNYA

İran'da ikinci Mahsa Amini vakası: 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İran'da ikinci Mahsa Amini vakası: 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İran, aylar süren protestolara yol açan Mahsa Amini'nin ölümünden 1 yıl sonra bir başka genç kızın ölümüyle sarsıldı. Ahlak polisi tarafından başörtüsü takmadığı için metrodan itildiği öne sürülen 16 yaşındaki Armita Geravand'ın öldüğü açıklandı.

Abone ol

İran, başörtüsü zorunluluğuyla ilgili tartışmaları alevlendiren Mahsa Amini'nin ölümünün ardından yeni bir krizle karşı karşıya. Başkent Tahran'da 1 Ekim'de ahlak polisi tarafından dövüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand, Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra fenalaşmış, Fecr Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Armita'nın geçen hafta beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.

İran basını tarafından yayınlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kızın, bir grup tarafından da trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görüldü.

Muhalif kaynaklar genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürerken, İranlı yetkililer bu iddiaları kabul etmedi.

Ölüm nedeni: Beyin hasarına bağlı koma

İran resmi haber ajansı IRNA, Armita'nın günlerdir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç kızın beyin hasarına bağlı koma sonucu öldüğü kaydedildi.

Olay, İran'da aylar süren, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin gözaltına alındığı protestolara yol açan Mahsa Amini'nin ölümüne benzetiliyor.

22 yaşındaki Amini, geçen sene eylülde Tahran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra gözaltında hayatını kaybetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan...
Foto Galeri Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de bin kadın Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi!
Kocaeli'de bin kadın Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyledi!
Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı
Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı
Selin Ciğerci'nin MASAK raporunda illegal işlem tespit edilmedi
Selin Ciğerci'nin MASAK raporunda illegal işlem tespit edilmedi
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrol olduğu Maria filminin ilk karesi
Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin başrol olduğu Maria filminin ilk karesi
İstifa eden Başbakan, TV programcısı oldu
İstifa eden Başbakan, TV programcısı oldu
Beşiktaş taraftarından tarihi hazırlık
Beşiktaş taraftarından tarihi hazırlık
İsrail'in Gazze saldırısı! Cihat Yaycı Paşa Türkiye'yi hedef alan 4 mesajı paylaştı
İsrail'in Gazze saldırısı! Cihat Yaycı Paşa Türkiye'yi hedef alan 4 mesajı paylaştı
"İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiasını DMM yalanladı
"İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu" iddiasını DMM yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Derhal bu cinnet halinden çıkın
Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika'da yapılacak
Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika'da yapılacak
İran'da ahlak polisinin darbettiği genç kız yaşamını yitirdi!
İran'da ahlak polisinin darbettiği genç kız yaşamını yitirdi!
Teknosa, Bursa ve İstanbul'da mağaza yatırımına devam ediyor
Teknosa, Bursa ve İstanbul'da mağaza yatırımına devam ediyor