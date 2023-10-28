İran'da ikinci Mahsa Amini vakası: 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

İran, aylar süren protestolara yol açan Mahsa Amini'nin ölümünden 1 yıl sonra bir başka genç kızın ölümüyle sarsıldı. Ahlak polisi tarafından başörtüsü takmadığı için metrodan itildiği öne sürülen 16 yaşındaki Armita Geravand'ın öldüğü açıklandı.

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İran, başörtüsü zorunluluğuyla ilgili tartışmaları alevlendiren Mahsa Amini'nin ölümünün ardından yeni bir krizle karşı karşıya. Başkent Tahran'da 1 Ekim'de ahlak polisi tarafından dövüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand, Şuheda Meydanı durağında metroya bindikten sonra fenalaşmış, Fecr Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın durumunun kritik olduğu belirtilmişti. Armita'nın geçen hafta beyin ölümünün gerçekleştiği açıklanmıştı.

İran basını tarafından yayınlanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kızın, bir grup tarafından da trenden indirildiği ve bilinci kapalı şekilde hareketsiz durduğu görüldü.

Muhalif kaynaklar genç kızın zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için fiziksel saldırıya uğradığını ve bu sırada bilincini kaybettiğini öne sürerken, İranlı yetkililer bu iddiaları kabul etmedi.

Ölüm nedeni: Beyin hasarına bağlı koma

İran resmi haber ajansı IRNA, Armita'nın günlerdir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç kızın beyin hasarına bağlı koma sonucu öldüğü kaydedildi.

Olay, İran'da aylar süren, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin gözaltına alındığı protestolara yol açan Mahsa Amini'nin ölümüne benzetiliyor.

22 yaşındaki Amini, geçen sene eylülde Tahran'da "başörtüsünü düzgün takmadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra gözaltında hayatını kaybetmişti.