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Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı için 12 şehirde gösteri uçuşu yapacak

Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı için 12 şehirde gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 12 şehirde gösteri uçuşu düzenleyecek.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden, Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetlerine ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu düzenleyeceğini paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait muharip uçaklar, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gerçekleştirecekleri gösteri uçuşların yapılacağı iller şöyle:

28 Ekim Samsun,

28 Ekim Sivas,

29 Ekim Elazığ,

29 Ekim Ankara (Kahramankazan),

29 Ekim Ankara (Merkez),

29 Ekim Eskişehir,

29 Ekim Kayseri,

29 Ekim İzmir,

29 Ekim Batman,

29 Ekim İstanbul (Boğaz Gösteri Uçuşu),

29 Ekim Yalova,

29 Ekim Konya,

29 Ekim Antalya.

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