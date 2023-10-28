AB'nin 4 üyesi, BM'deki Gazze'de ateşkes çağrısına "hayır" dedi!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına "hayır" oyu kullanan 14 ülkeden 4'ü Avrupa Birliği (AB) üyeleri Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan oldu.

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BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını dün gece kabul etti.

Ürdün tarafından getirilen ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. Karar tasarısına 45 "çekimser", 14 "hayır", 120 "evet" oyu çıktı.

Ateşkese "hayır" diyen 14 ülke arasında İsrail, ABD, Fiji, Guatemala, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve Tonga'nın yanı sıra 4 AB üyesi yer aldı. Bu ülkeler Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan oldu.

Ateşkese "evet" diyen AB üyesi 8 ülke Belçika, İrlanda, Fransa, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovenya ve İspanya olarak sıralandı.

Çekimser oy kullanan 45 ülke içinde 15 AB ülkesi Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Polonya, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve İsveç yer aldı.

BM'de acil ateşkes talep edildi

BM Genel Kurulunda dün kabul edilen kararda, "Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunularak, çatışmaların durdurulması" talebi yer aldı.

Gazze'ye insani erişim ve malzeme sevkiyatının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılması gerektiğinin belirtildiği kararda, BM örgütleri ve ortaklarına kesintisiz erişim verilmesi gerektiğinin önemine işaret edildi.

Kararda İsrail'in Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyini terk etmelerine ilişkin talimatını geri alması talep edilirken, "Sivil Filistin halkının zorla yerinden edilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukuk ve BM kararları uyarınca sivil Filistin halkının korunması için acilen bir mekanizma oluşturulması çağrısı yapılan kararda, çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiğinin altı çizildi.