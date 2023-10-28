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Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu!

Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 26 Ekim'de Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı 2 tesise yönelik hava saldırısı hakkında "İran'ı sorumlu tuttuğumuzu gösterdik." dedi.

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Fox News'e konuşan Kirby, son zamanlarda Irak ve Suriye'deki ABD ile koalisyon güçlerine yapılan saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Devrim muhafızları İran'ın lideri (Ali Hamaney) için çalışıyor. Irak ve Suriye'deki askerlerimize saldırmaları için milis asker grupları eğitiyor, destekliyor ve yönlendiriyor." ifadesini kullanan Kirby, İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan tesislere düzenledikleri hava saldırılarıyla ilgili "İran'ı sorumlu tuttuğumuzu gösterdik." diye konuştu.

İran Devrim Muhafızları'nın suçlarını görmezden gelmeyeceklerini belirten Kirby, bölgelerdeki ABD askerlerine yapılan saldırıların devam etmesi durumunda ABD ordusunun "gerekeni yapacağını" vurguladı.

Kirby, İran Devrim Muhafızları'na yönelik saldırılarının hedefinde mühimmat ve envanter tesisleri olduğunu ifade ederek, bunun onlara güçlü bir caydırıcılık mesajı göndereceğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, "Umarım, mesajımızı anlamışlardır. Eğer anlamadılarsa ve saldırıları devam ederse, Başkanın da dediği gibi, karşılık vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve güdümündeki gruplar tarafından kullanılan 2 tesise hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 17-24 Ekim'de ABD ve koalisyon güçlerine ait Irak'ta 10, Suriye'de 3 toplam 13 ayrı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Yetkililer, saldırıları düzenleyen grupların İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiğini bildiklerini kaydetmişti.

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