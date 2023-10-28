BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  MAGAZİN

Norm Ender: Marşı okurken 23 Nisan'da gibi hissettim

Norm Ender: Marşı okurken 23 Nisan'da gibi hissettim

NTV ekranlarında Seda Öğretir’in moderatörlüğünde yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına Norm Ender konuk oldu. Ünlü isim, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Parla" adlı marşla ilgili konuştu.

Abone ol

Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş besteledi. "Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gök deniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın" sözlerinin yer aldığı marş, sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde "Parla" ile gündemde olan Norm Ender, 27 Ekim akşamı NTV ekranlarında yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına konuk oldu. 

Marşla ilgili konuşan ünlü isim, "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle birçok marş yapıldı. Bence toplum bu yapılan marşları çok benimseyemedi" dedi. Norm Ender, sözlerine "Ben de eserimle konuşmak istediğim için bir marş besteledim. Çok güzel oldu. Çok profesyonel, gönüllü bir ekiple çalıştım. 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım" diye devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay’dan emsal karar! Mesaide uyuyan işçiye büyük şok: Hem tazminattan hem işten oldu
Yargıtay’dan emsal karar! Mesaide uyuyan işçiye büyük şok: Hem tazminattan hem işten oldu
Green Card başvuruları ne zaman bitecek?
Green Card başvuruları ne zaman bitecek?
Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu!
Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu!
İran yeniden karışabilir, genç kız darp edildi
İran yeniden karışabilir, genç kız darp edildi
Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı için 12 şehirde gösteri uçuşu yapacak
Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı için 12 şehirde gösteri uçuşu yapacak
Grip ve Covid-19 nasıl ayırt edilir? Uzman doktor anlattı
Grip ve Covid-19 nasıl ayırt edilir? Uzman doktor anlattı
Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı
Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi
AB'nin 4 üyesi, BM'deki Gazze'de ateşkes çağrısına "hayır" dedi!
AB'nin 4 üyesi, BM'deki Gazze'de ateşkes çağrısına "hayır" dedi!
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İstanbul’da Kabataş tramvayı raydan çıktı
İstanbul’da Kabataş tramvayı raydan çıktı
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ve sağlık tesislerimizle iletişimimiz hala yok