Norm Ender: Marşı okurken 23 Nisan'da gibi hissettim

NTV ekranlarında Seda Öğretir’in moderatörlüğünde yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına Norm Ender konuk oldu. Ünlü isim, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Parla" adlı marşla ilgili konuştu.

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Rap şarkıcısı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş besteledi. "Düşmanız esarete, önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun cihan, duysun biriz. Duysun bizim bu gök deniz. Parla hilal ve yıldızım, parla beyaz ve kırmızım, Türk'ün yolu Cumhuriyet, parla 100 yaşındasın" sözlerinin yer aldığı marş, sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde "Parla" ile gündemde olan Norm Ender, 27 Ekim akşamı NTV ekranlarında yayınlanan "Cumhuriyet Sohbetleri" programına konuk oldu.

Marşla ilgili konuşan ünlü isim, "Bir marş yapabilmek benim çocukluk hayalimdi. Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle birçok marş yapıldı. Bence toplum bu yapılan marşları çok benimseyemedi" dedi. Norm Ender, sözlerine "Ben de eserimle konuşmak istediğim için bir marş besteledim. Çok güzel oldu. Çok profesyonel, gönüllü bir ekiple çalıştım. 23 Nisan'da şiir okuyormuş gibi heyecanlandım" diye devam etti.