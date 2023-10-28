BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AK Parti İl Başkan Yardımcısı genç avukat hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti İl Başkan Yardımcısı genç avukat hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'da uzun süredir kanser ile mücadele eden AK Parti Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Avukat Saadet Selcan Hıdıroğlu 45 yaşında yaşamını yitirdi.

Abone ol

Bir dönem Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeliği de yapan Hıdıroğlu dün tedavi gördüğü hastanede kansere karşı uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

1 çocuk annesi Hıdıroğlu’nun vefatı kentte hukuk camiası başta olmak üzere büyük üzüntüye neden oldu.

Hıdıroğlu’nun cenazesinin Pazar günü öğle namazına müteakip Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verilmesi bekleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan...
Foto Galeri Kocaeli’de taksici cinayetinin dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı Telefona herhangi bir şeye bakarsan... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
4 aydır kayıp olarak aranıyordu! Katili şoke etti her şeyi itiraf etti
4 aydır kayıp olarak aranıyordu! Katili şoke etti her şeyi itiraf etti
Küresel ısınma arttı, iki kentte çekirge yoğunluğu yaşanıyor
Küresel ısınma arttı, iki kentte çekirge yoğunluğu yaşanıyor
Norm Ender: Marşı okurken 23 Nisan'da gibi hissettim
Norm Ender: Marşı okurken 23 Nisan'da gibi hissettim
Yargıtay’dan emsal karar! Mesaide uyuyan işçiye büyük şok: Hem tazminattan hem işten oldu
Yargıtay’dan emsal karar! Mesaide uyuyan işçiye büyük şok: Hem tazminattan hem işten oldu
Green Card başvuruları ne zaman bitecek?
Green Card başvuruları ne zaman bitecek?
Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu!
Beyaz Saray, Suriye ve Irak'taki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu!
İran yeniden karışabilir, genç kız darp edildi
İran yeniden karışabilir, genç kız darp edildi
Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı için 12 şehirde gösteri uçuşu yapacak
Hava Kuvvetleri Cumhuriyet Bayramı için 12 şehirde gösteri uçuşu yapacak
Grip ve Covid-19 nasıl ayırt edilir? Uzman doktor anlattı
Grip ve Covid-19 nasıl ayırt edilir? Uzman doktor anlattı
Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı
Efes Kültür Yolu Festivali İzmir’de başladı
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi
Türk donanması tarihinin en büyük geçit törenine hazırlanıyor İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi
AB'nin 4 üyesi, BM'deki Gazze'de ateşkes çağrısına "hayır" dedi!
AB'nin 4 üyesi, BM'deki Gazze'de ateşkes çağrısına "hayır" dedi!