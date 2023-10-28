CHP kritik kurultaya hazırlanıyor, Kılıçdaroğlu aday olacağını açıkladı

CHP, 4-5 Kasım'da yapılacak kritik kurultaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda bir kez daha aday olacağını söyledi. Gemiyi güvenli bir limana bırakmak için bu kararı aldığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Partiyi iyi bir sosyal demokrata devredeceğim.'' dedi. CHP lideri, DEVA Partililerle yaptığı tartışma yaratan toplantı hakkında da ilk kez konuştu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda aday olacağını söyledi. CHP lideri, nedenini ise gemiyi en kısa sürede güvenli limana bırakmak olarak açıkladı. Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, ''Örgüt aday gösterirse aday olacağım gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. Partide böyle biri var ama görünür hale gelmesi lazım.

CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmeliyiz.'' dedi. DEVA Partili ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmeye ilişkin tartışmalara da değinen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı: "Ben kimseye bir vaatte bulunmadım. Öteden beri kanaat önderleriyle toplanırım.

Ağırlıklı olarak CHP'ye oy vermeyenlerden oluşur bu toplantılar. İstanbul'da da böyle bir toplantı oldu. Elbette orada İl başkanımız vardı, değişik partilerden arkadaşlar da… Başka partilerden yönetici konumunda kişiler bize gelmek istiyorlarsa önce liderini arar, sorarız. Böyle bir şey konuşulmadı. Onların gönlünden geçebilir ama bu konuşulmadı." DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun bu buluşmasına tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu, kurultaydan sonra Babacan'ı ziyaret edeceğini söyledi.