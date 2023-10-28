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İsrail ordusu Lübnan topraklarından fırlatılan füzenin düşürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu Lübnan topraklarından fırlatılan füzenin düşürüldüğünü duyurdu

İsrail, Lübnan topraklarında yer alan Et-Tufah bölgesindeki Safi Dağı eteklerine yönelik 3 hava saldırısı düzenledi, topçu atışlarıyla da Nakura ve Cel el-Alem bölgesi çevresini vurdu

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İSRAİL'İN LÜBNAN TOPRAKLARINA YÖNELİK     YENİ SALDIRILARI EKLENDİ

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü, saldırının gerçekleştirildiği hedefin vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan sınırında yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Lübnan topraklarından, İsrail ordusuna ait bir İHA'ya doğru fırlatılan füzenin düşürüldüğü, füzenin fırlatıldığı noktanın da hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı sınır üzerinde yer alan bir köyden çok güçlü patlama sesi duyulduğu belirtildi. Haberde, patlama sesinin kaynağının, sınır bölgesinde havada infilak eden Patriot füzesine ait olduğu kaydedildi. NNA'nın haberinde ayrıca, İsrail'e ait SİHA'ların Lübnan topraklarında yer alan Et-Tufah bölgesindeki Safi Dağı eteklerine yönelik 3 hava saldırısı düzenlediği, İsrail'in topçu atışlarıyla da Nakura ve Cel el-Alem bölgesi çevresini vurduğu belirtildi.

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