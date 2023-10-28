NBA'da Cedi Osman Alperen Şengün düellosu! Kim kaç sayı attı?

NBA’de iki Batı Konferansı ekibi San Antonio Spurs ile Houston Rockets karşı karşıya maç gelirken Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün mücadelesine sahne oldu.

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Büyük çekişmeye sahne olan ve uzatmaya giden karşılaşmada kazanan taraf 126-122’lik skorla Spurs oldu. Ev sahibi takımda Cedi Osman 14 sayıyla oynarken Alperen Şengün 25 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da bu sayılar galibiyet için yeterli olmadı.

San Antonio Spurs ikinci maçında ilk galibiyetini alırken Houston ikinci kez kaybetti.

Nefes kesen karşılaşmada Alperen Şengün ve Wembanyama Double-Double Yaptı...