2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı Bolu'da başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan "100. Yıl Rallisi" start aldı

Abone ol

TOSFED tarafından Bolu Valiliği koordinesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleştirilen "100. Yıl Rallisi"ne katılanlar, Demirciler köyünde bulunan start noktasına geldi.

Yarışın için start noktasına geçen yarış otomobilleri, daha sonra parkura girdi. Şampiyonaya katılan 63 araç ve 126 sporcu, yarışın ilk gününde 5 etabı geçecek. Tecrübeli pilotlar, yarışın ikinci gününde ise 4 etapta mücadele edecek.

Toplam uzunluğu 294,63 kilometre olan 9 etaptan oluşan ralli, yarın Valilik önünde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.