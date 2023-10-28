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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

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Anıta çelenk bıraktı

Çanakkale kent merkezinden gemiyle Gelibolu Yarımadası'na geçen Tatar, Şehitler Abidesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Temsili şehitliklere karanfil bırakan, meçhul askerin mezarı başında dua eden Tatar, ziyaretçiler ve atlı jandarma birlikleriyle fotoğraf çektirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tatar'a günün anısına 57. Alay'ın temsili sancağı ile hediye verdi. Tatar'a ziyaretinde Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel ile Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de eşlik etti.

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