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Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı

Tekirdağ'da Cumhuriyet Kupası yelken yarışları başladı

Tekirdağ'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları başladı. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 61 sporcu katılıyor.

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Start verildi

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar 2 gün boyunca devam edecek. Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında çok anlamlı bir yarış düzenlediklerini söyledi.

Sporcuların 2 gün boyunca madalya için mücadele edeceğini aktaran Uzel, "Bugün yarışlarımız başladı. Rüzgar durumuna göre akşama kadar yarışlar sürecek. Yarın da yarışlar olacak. Sporcular bu anlamlı etkinlikte kürsüde yer almak için yarışıyor.

Yarışlar optimist ve laser kategorilerinde yapılıyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılından biz de kulüp olarak en güzel şekilde bayramımızı kutluyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Kutsal Güneş Kurnaz da her yarışın kendileri için tecrübe olduğunu aktararak, "Böyle anlamlı bir yarışta kürsüde olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı. Yarın tamamlanacak yarışların ardından dereceye girenlere ödül verilecek.

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