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Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi

Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi

Tülin Şahin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi

Tülin Şahin fiziğinin yanı sıra aile yaşantısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü manken son fotoğrafında Photoshop'u abartınca olanlar oldu.

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Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi

Sık sık paylaşımlar yaparak sosyal medyada aktif olan Tülin Şahin, katıldığı bir davetten kareler paylaştı.

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Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi

Işıltılı kıyafetiyle poz veren Şahin'in fotoğrafa photoshop uygulaması gözlerden kaçmadı.

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Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi

Bacaklarını olduğundan çok daha uzun yaparak fotoğrafı paylaşan Şahin sosyal medyanın diline düştü.

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