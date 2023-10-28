Tülin Şahin photoshop'u abarttı! Sosyal medyanın diline düştü: Önce paylaştı sonra sildi
Tülin Şahin'in sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Tülin Şahin fiziğinin yanı sıra aile yaşantısıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan ünlü manken son fotoğrafında Photoshop'u abartınca olanlar oldu.
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Sık sık paylaşımlar yaparak sosyal medyada aktif olan Tülin Şahin, katıldığı bir davetten kareler paylaştı.
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Işıltılı kıyafetiyle poz veren Şahin'in fotoğrafa photoshop uygulaması gözlerden kaçmadı.
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Bacaklarını olduğundan çok daha uzun yaparak fotoğrafı paylaşan Şahin sosyal medyanın diline düştü.
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