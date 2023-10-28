Meral Akşener’den İsrail’e Gazze tepkisi: Netanyahu bir savaş suçlusudur

İYİ Parti 6’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ankara’da düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Başkan Meral Akşener, Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi. Akşener, “Katil Netanyahu’nun savaş suçlusu olduğunu tekrar ediyorum.” dedi.

Abone ol

İYİ Parti’nin 6’ncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ankara’da etkinlik düzenlendi.

NTV'de yer alan habere göre Akşener konuşmasında Gazze saldırılarını sürdüren İsrail’e sert sözlerle tepki gösterdi.

Akşener, “Gazze’de yaşanan, her bir kardeşimizin, çocuğun, kadının karşı karşıya kaldığı zulmü, bütün kalbimizle lanetliyor, kınıyor ve katil Netanyahu’nun savaş suçlusu olduğunu tekrar ediyorum.” ifadelerini kullandı.