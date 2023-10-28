Mısır'da zincirleme kaza: 32 kişi öldü, 63 yaralı var

Mısır'da birden fazla aracın karıştığı trafik kazasında 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

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Mısır'da başkent Kahire ile İskenderiye'yi birbirine bağlayan otoyol üzerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır medyası polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, bir araçta meydana gelen yağ sızıntısının çarpışmaya yol açtığını, bazı araçların alev aldığını aktardı.