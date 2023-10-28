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Kosovalı kadınlar Filistin'e destek için yürüdü

Kosovalı kadınlar Filistin'e destek için yürüdü

Kosova'nın başkenti Priştine'de sivil toplum kuruluşu Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi, Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

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İsrail faişst bir devlettir

Priştine'nin ana meydanında yürüyen çoğu kadın yaklaşık 100 kişi, "İsrail faşist bir devlettir", "50 bin hamile kadın bomba altında yaşıyor", "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifinden göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüşün organizatörlerinden Genti Behramaj, burada yaptığı konuşmada, protestonun Filistin halkının yaşadığı teröre dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Bütün bir halkın varlığı inkar edilirken sessiz kalamayacakları için yürüdüklerini belirten Behramaj, "Bugün gördüklerimiz, İsrail'in 75 yıllık Filistin işgalinin, toplu katliamların ve Filistin halkının şiddet yoluyla sınır dışı edilmesinin, Gazze'yi en büyük açık hava hapishanesine çevirmesinin devamı olarak ortaya çıkan, İsrail'in bütün bir halka karşı soykırım girişimi olarak kabul edilmelidir.

Bu 21. yüzyılın en büyük trajedisidir." diye konuştu. Yaklaşık yarım saat süren yürüyüş olaysız sona erdi.

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