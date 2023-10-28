Spot piyasada doğalgaz fiyatları belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 896 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 821 bin 34 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 27 milyon 659 bin 8 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 896 lira 78 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 993 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 441 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 351 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 93 milyon 857 bin 940 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 94 milyon 402 bin 929 metreküp olarak kayıtlara geçti.