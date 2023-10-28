Mersin'de McDonald's şubesine saldırı: Baltayla camları kırdı, molotof attı

MERSİN'de bir şahıs, McDonald's şubesinin önce baltayla camlarını kırdı ardından motolof atarak ateşe verdi.

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Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı merkez Mezitli ilçesindeki McDonald's şubesine gelen bir şahıs, elindeki baltayla iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği yanıcı maddeyi iş yerine atarak ateşe verdi. Zanlı eyleminin ardından yakındaki bir banka oturarak olup biteni izledi.

Yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın, İsrail'in Filistin'de saldırısını protesto etmek için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Öte yandan şüphelinin iş yerine saldırdığı anlar, çıkan yangın ve yakalanma anı bölgedeki vatandaşlarca cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.