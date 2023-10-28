Milyonlarca emekliye müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası...

Temmuz-Eylül döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 25.11 olarak açıklandı. Ancak kesin zam oranını belirlemek için yıl sonu TÜFE verilerinin beklenmesi gerekiyor. Ahaber'de yer alan habere göre bu noktada, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi devreye giriyor. Ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak ortaya çıktı. Bu tahmine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olması bekleniyor.