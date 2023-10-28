Milyonlarca emekliye müjde! En düşük maaş için ipucu geldi: %40.27 zam sonrası...
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi 2023 yılındaki enflasyon zammı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Bu çalışma Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen zam oranının belirlenmesine ışık tutuyor.
Temmuz-Eylül döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 25.11 olarak açıklandı. Ancak kesin zam oranını belirlemek için yıl sonu TÜFE verilerinin beklenmesi gerekiyor. Ahaber'de yer alan habere göre bu noktada, Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi devreye giriyor. Ankette, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 olarak ortaya çıktı. Bu tahmine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 40.27 olması bekleniyor.
Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu oranla uyumlu olarak yüzde 40.27 olacak. İşte yapılan son hesaplama
Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.520,25 TL
Mevcut maaş: 7.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.660,52 TL
Mevcut maaş: 7.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.800,79 TL
Mevcut maaş: 7.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.941,06 TL