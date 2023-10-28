Sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepkisiz kaldığı için DSÖ'yü protesto etti

Ankara'da toplanan sağlık çalışanları, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

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Sağlık çalışanları Gazze için toplandı

Sağlık çalışanları ellerinde "Gazze'de soykırım var" ve "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı dövizlerle DSÖ'nün Türkiye Ofisi önünde toplandı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından, grup adına konuşan uzman doktor Muhammed Ali Ekşi, Gazze'de kadın ve çocukların katledildiğini hatırlattı. Yaşıtları bilgisayar oyunları oynarken Gazze'deki çocukların "şehitçilik oyunu" oynadıklarını ifade eden Ekşi, "Anne babalar bombardımanda kim oldukları belli olsun diye evlatlarının kollarına isimlerini yazmaktadır." dedi. Ekşi; su, elektrik, ilaç, bez ve mama gibi en temel insani ihtiyaçların Gazze'ye giriş çıkışının engellenmesiyle 2,5 milyon insana her haliyle soykırım uygulandığını, hastanelerin jeneratörlerin, ilaçların ve sağlıkçıların enerjisinin bitmek üzere olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütüne sesleniyoruz

Hekimler olarak DSÖ'ye seslendiklerini söyleyen Ekşi, "Soykırım yaşanırken, insanlar gencecik yaşta hayattan koparılırken, fosfor bombaları sivillerin üzerine yağarken, hastaneler, ambulanslar hedef alınırken, yüzlerce sağlıkçı ve hekim vefat ederken neden susuyorsunuz? Yapmanız gerekeni yapın ve uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereğini yerine getirin." diye konuştu.

Uzman doktor Muhammed Ali Ekşi, "Hekimler olarak çağrımızdır, Gazze'ye acilen yaşam koridoru açılmalıdır. Gönderilen tıbbi yardımlar bir an önce Gazze'deki hastanelere ulaştırılmalıdır. Gönüllü sağlıkçıların bölgeye yardımları ve hasta transferleri için sağlık koridorları açılmalıdır." ifadelerini kullandı.