BIST 7.706
DOLAR 28,17
EURO 29,79
ALTIN 1.817,19
HABER /  SPOR

Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı

Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı

Trabzon'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları organize edildi.

Abone ol

Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden toplam 28 sporcu katıldı.

Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden startı verilen yarışlar, yarın tamamlanacak.

Yelken Sporları Trabzon Temsilcisi Engin Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına yelkenciler olarak iki gün sürecek etkinlikle destek verdiklerini söyledi.

Yarışlara 28 sporcunun katıldığını belirten Yardım, dereceye girenlere 100. yıl anısına madalya verileceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan uyarı: Yeni cephe açılması kaçınılmaz!
İran'dan uyarı: Yeni cephe açılması kaçınılmaz!
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 703'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 7 bin 703'e yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra parasını tanıttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel basılan hatıra parasını tanıttı
Antalya'da 13 yaşındaki Aylin aranıyor! Servisten indi ardından...
Antalya'da 13 yaşındaki Aylin aranıyor! Servisten indi ardından...
Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları başladı
Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları başladı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Mostar'da protesto edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Mostar'da protesto edildi
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes karar tasarısını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes karar tasarısını memnuniyetle karşıladı
Mersin'de McDonald's şubesine saldırı: Baltayla camları kırdı, molotof attı
Mersin'de McDonald's şubesine saldırı: Baltayla camları kırdı, molotof attı
Sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepkisiz kaldığı için DSÖ'yü protesto etti
Sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepkisiz kaldığı için DSÖ'yü protesto etti
İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı Şeria'nın genel greve gidildi
İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı Şeria'nın genel greve gidildi
ABD'li basketbolcu Dee Bost, yeniden Galatasaray'da
ABD'li basketbolcu Dee Bost, yeniden Galatasaray'da
Okul birincisi Kürşat'ın geçmişi silindi: Liseyi yeniden okumakla karşı karşıya kaldı
Okul birincisi Kürşat'ın geçmişi silindi: Liseyi yeniden okumakla karşı karşıya kaldı