İran'dan uyarı: Yeni cephe açılması kaçınılmaz!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'i Gazze'ye yönelik kara harekatı yapmaması konusunda uyararak, "İsrail, Gazze'ye girerse Siyonist rejime karşı yeni cephelerin açılması kaçınılmaz olur" dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Bloomberg televizyonuna İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Abdullahiyan, Tahran yönetiminin bölgede savaşın büyümesini istemediğini belirterek, "İran olarak bölgedeki hiçbir direniş grubuna ABD üslerinin hedef alınması talimatını vermedik. Söz konusu tüm gruplar bağımsız hareket ediyor. Suriye'ye veya başka bir bölgeye yeni bir askeri güç de göndermedik. Ama İran olarak bölgedeki gelişmeleri sadece izlemek ile yetinmiyoruz. İran kendi ulusal çıkarları doğrultusunda adım atacaktır" şeklinde konuştu.

"Desteğe devam ederse bölgede ABD'ye karşı yeni cepheler açılır"

ABD'nin İsrail'e verdiği silah desteğini eleştiren Abdullahiyan, İsrail'in ABD tarafından kontrol edildiğini vurgulayarak, "ABD yönetimi diğer ülkeleri itidalli olmaya çağırıyor, ancak kendisi İsrail rejimine her türlü yardımı yapıyor. ABD, bu desteğine devam ederse bölgede ABD'ye karşı yeni cepheler açılır. Ben buradan uyarıyorum, Gazze'de kadınların ve çocukların hedef alındığı saldırılar devam ederse bölgede durum kontrolden çıkar. ABD'nin bölgede savaş isteyip istemediği kararını vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, İsrail'i Gazze'ye yönelik kara harekatı yapmaması konusunda uyararak, "İsrail, Gazze'ye girerse Siyonist rejime karşı yeni cephelerin açılması kaçınılmaz olur. Bu ise İsrail açısından sonuçlarına pişman olacağı yeni bir durum oluşturacaktır. İsrail rejimi eylemleri ile bölgeyi patlama noktasına getirdi" dedi.