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Çanakkale'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ mensubu tutuklandı!

Çanakkale'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ mensubu tutuklandı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 kişiden, aralarında meslekten ihraç edilen askerlerin de olduğu 7 FETÖ mensubu tutuklandı.

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Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrolle olmak üzere diğer 3'ü serbest bırakıldı.

Kaçışı organize ettiği iddia edilen zanlı Keşan'da yakalanıp tutuklanmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada'dan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, emekli kıdemli albay E.B, Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen eski kurmay albay E.E.E, eski üsteğmen H.İ.Y, eski astsubay üstçavuşlar N.Ö. ve Y.A, Kara Kuvvetlerinden ihraç edilen eski yüzbaşı S.A. ve S.B, B.B, Y.K, K.Y. yakalanmıştı.

Yapılan aramada, 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 adet USB flash bellek, yaklaşık 2 milyon 940 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirilmişti.

Söz konusu terör örgütü mensuplarının yurt dışına kaçışını organize ettiği öne sürülen İ.A. ise Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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