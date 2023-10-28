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Türkiye'den İsrail'e çağrı: Barışa fırsat tanıyın

Türkiye'den İsrail'e çağrı: Barışa fırsat tanıyın

Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail'i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırıyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 10. Acil Özel Oturumu'nda sunulan 'Sivillerin Korunması ve Yasal ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi' başlıklı karar tasarısının geniş bir destekle kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Kararda acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir insani ateşkes, ayrıca temel gıda ve hizmetlere tam, güvenli ve kesintisiz insani erişim sağlama çağrılarının da yer almış olmasının önemsendiği belirtilen açıklamada, "Gazze'de Filistin halkını barbarca topyekun hedef alan saldırılar karşısında BM Güvenlik Konseyi'nin sessiz ve etkisiz kaldığı bir ortamda, uluslararası camianın çoğunluğunun duygularına tercüman olan bu Genel Kurul kararını yeterli bulmasak da, metinde yer alan çağrıların süratle hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Tüm ülkeleri tarihin doğru tarafında yer almaya davet ediyoruz"

"İsrail'i uluslararası camianın bu müşterek sesine kulak vermeye, saldırıları durdurmaya ve barışa fırsat tanımaya çağırıyoruz" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistin meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar mümkün olmayacağı gibi, İsrail'in kendi güvenliğini sağlayabilmesi de muhaldir. Çözümün yolu, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti’nin kurulmasından geçmektedir. Bu kritik süreçte, tüm ülkeleri üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve tarihin doğru tarafında yer almaya davet ediyoruz."

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