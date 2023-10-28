Malatya'da "Türkiye Yüzyılı'nda Tekstil Sektörünün Geleceği" istişare toplantısı düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan: - "Eylül ayında 22 milyar 670 milyon dolarlık ihracat ile bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık" MALATYA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, eylül ayında 22 milyar 670 milyon liralık ihracatla bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Gürcan, kentteki bir otelde "Türkiye Yüzyılı'nda Tekstil Sektörünün Geleceği" istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Gürcan, Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak şekilde çalışmalar yapacaklarını belirtti. Türkiye ekonomisinin dünyadaki birçok olumsuzluğa rağmen büyümeye devam ettiğini dile getiren Gürcan, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 oranında büyümeyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci ülke olmuştur.

Ekonomide büyüme devam edecek

Ülkemizin bu performansının yılın geri kalanında da sürmesini ve yıl genelinde yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranına ulaşmayı bekliyoruz." dedi. Hedeflerinin Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı payı daha da ileriye taşımak olduğunu ifade eden Gürcan, şöyle devam etti: "Eylül ayında 22 milyar 670 milyon dolarlık ihracat ile bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştık. Haziran, temmuz, ağustos ve eylülde devamlı yukarıya gitti. Her ay bir önceki aydan daha yüksekti, bu rakamları inşallah korumaya çalışıyoruz, bunla ilgili tedbirler alıyoruz."

Fiyat artışı ve stokçuluk üzerine çalışmalar

Gürcan haksız rekabet, haksız fiyat artışı ve stokçulukta cezaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı. Çalışmanın ilerleyen günlerde Meclis'e taşınacağını kaydeden Gürcan, "Kapatma cezasıyla ilgili çalışmayı da inşallah Meclis'te yakın zamanda göreceğiz ve kabul edileceğine de inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Gürcan, sıfır ve ikinci el otomobil satışlarına yönelik de çalışmalar yaptıklarını anlatarak şunları kaydetti: "Bu çerçevede, 2023'te yaklaşık 52 milyon lira idari para cezası uyguladık. İlan siteleri var ve bu ilan siteleri genelde piyasayı belirleyici ortam hazırlıyorlar. İçi sahte ve yalan olan, gerçekte olmayan ilanları sanki varmış gibi koyarak piyasaya spekülatif hareketler yapılıyor. 1 Kasım 2023'ten itibaren burada yayınlanan bütün ilanlarda bir kere en başka kimlik doğrulamayı alacağız."

Müsiad'tan açıklama

MÜSİAD Tekstil, Deri ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat da Türkiye'de en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunda olduklarına işaret etti. Canpolat, 2022 yılını toplamda 31,5 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu yılın 9 ayında yaklaşık 22 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.