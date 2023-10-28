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Elon Musk Gazze çağrılarına yanıt verdi! Starlink uyduları devreye girecek mi?

Elon Musk Gazze çağrılarına yanıt verdi! Starlink uyduları devreye girecek mi?

Elon Musk, Gazze’de elektrik, su, internet gibi ihtiyaçların karşılanamaması ve bölgeyle iletişimin tamamen kesilmesi sonrasında çağrılara sessiz kalmayarak Starlink uydularının Gazze’de internet erişimi sağlayacağını ve BM ile uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceklerini söyledi.

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İsrail ve Hamas arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasının son aşamasında Gazze’de elektrik, su ve iletişim bağlantıları tamamen kesildi.

İnsani ihtiyaçların karşılanmasının ciddi düzeyde zorlaştığı bölgede en azından iletişim gibi hayati bir konunun çözülebilmesi için çok sayıda internet kullanıcısı dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk’dan yardım isteyerek çağrıda bulundu.

Elon Musk çağrılara kayıtsız kalmayarak Starlink uydularının Gazze’ye gönderileceğini kaydetti ve BM’yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarının destekleneceğini söyledi.

Starlink nedir?

Starlink uydusu, SpaceX şirketi tarafından geliştirilen ve internet erişimini dünya genelinde sağlamayı amaçlayan bir uydu ağıdır.

Starlink uyduları, alçak Dünya yörüngesine (LEO) yerleştirilen binlerce küçük uydu grubundan oluşur. Bu uydular, yer tabanlı altyapıya sahip olmayan veya sınırlı internet erişimine sahip bölgelerde yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak için kullanılır.

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