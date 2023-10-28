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Yunanistan Türklere 1 yıllık vize kolaylığı sağlayacak

Yunanistan Türklere 1 yıllık vize kolaylığı sağlayacak

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi... Çalışmanın 7 adayı kapsaması planlanıyor.

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Atina yönetiminin, Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin bildirdiğine göre “kapıda vize” Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak.

Taslakta 7 ada var

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı. Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

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