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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google’ın Apple’a ödediği para dudak uçuklattı

Google’ın Apple’a ödediği para dudak uçuklattı

Google, iPhone'da varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple'a 2021'de 18 milyar dolar ödemiş.

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Google’ın, iPhone dahil pek çok cihazda varsayılan arama motoru olarak kalmak için Apple’a ve diğer cihaz üreticilerine ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıktı.

The New York Times’ın anlaşma hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Google 2021 yılında Apple’ın en iyi arama motoru olarak kalmak için şirkete yaklaşık 18 milyar dolar ödedi. Bu rakam Apple’ın işletme kârının yaklaşık yüzde 15’ine denk.

Bloomberg’in haberine göre, Google ve ABD Adalet Bakanlığı arasında devam eden dava, Google’ın 2021 yılında Apple da dahil olmak üzere cihaz üreticilerine varsayılan arama motoru olmak için ödediği toplam tutarın 26,3 milyar dolar olduğunu ortaya çıkardı. Apple anlaşması bu miktarın aslan payını temsil ederken, bu miktar Google’ın arama motorunu ön planda tutmak için büyük bedelleri gözden çıkardığının kanıtı.

ABD Adalet Bakanlığı ilk olarak 2020 yılında Google’a karşı dava açmış ve arama motorunun küçük şirketlerin rekabet etme kabiliyetine zarar veren bir tekel olduğunu iddia etmişti. Devam etmekte olan dava, Google’ın Apple ve Android kullanan cihaz üreticileri ile olan ilişkisini inceliyor. Adalet Bakanlığı, Google’ın iPhone’larda ve Android’de Google’dan diğer arama motorlarına geçişi kasıtlı olarak zorlaştırdığını ileri sürüyor. Apple yöneticisi Eddy Cue de davanın başlarında verdiği ifadede, iPhone kullanıcıları için “en iyisi” olduğu ve “geçerli bir alternatif olmadığı” için şirketin varsayılan arama motoru olarak Google’ı tercih ettiğini söylemişti.

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