İstanbul'da Filistin mitingi sebebiyle o yollar kapalı

Büyük Filistin Mitingi nedeniyle, bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapandı. İşte alternatif güzergahlar...

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Büyük Filistin Mitingi nedeniyle trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar yarın dışarıda olacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, saat 07.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. 28 EKİM

Trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Yapılan açıklamada, "Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağı’ndan Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi’nden Millet Bahçesi’ne bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacaktır” diye ifade edildi.