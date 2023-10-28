Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Büyük Filistin Mitingi'nde yaptığı konuşmada Hamas'ı terör eylemi yapmakla suçlayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e tepki göstererek, "Netanyahu nasıl teröristse Hamas da terörist'miş. Yazıklar olsun. Hamas kimdir bihaber olan talihsizler var. Ve onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım." dedi. Erdoğan, "İsral'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için kentin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Meydan tamamen dolarken saat 16.20'de sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahşeri kalabalığa hitap etti. Erdoğan, 1.5 milyona yakın İstanbullunun alanda bulunduğunu açıkladı. Erdoğan şunları kaydetti:

Yarın Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreğimizdeki yangını cümle aleme haykıracağız. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz gibi Gazze için de kıyamdayız.

Akşener'e isim vermeden tepki

'Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas kimdir bihaber olan talihsizler var. Ve onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım.

Adana neyse Gazze oydu

Birileri Gazze'yi çok uzakta görüyor ve ne yazık ki bunu açıkça söylüyor. Bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu. Edirne neyse Üsküp'ün, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi. Nereden nereye geldik. Gazze vatan toprağının parçasıydı. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde mezar taşlarının üstündeki yazılara bakın. Orada Gazzelilerin de yazdığını göreceksiniz.

İsrail çok büyük rahatsız oldu

Hamas terör örgütü değildir dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik.

"İsrail sen bir işgalcisin, örgütsün"

İsrail sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ondan bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Batının her ülkesi sana borçlu o yüzden konuşamıyorlar. Ziyarete gelerek adeta af diliyorlar. Biz mazlumlardan yanayız.

Gazze'de ölen yavrular için ne için sesiniz çıkmıyor. Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Böyle bir gayretin içinde iseniz biliniz ki bu millet ölmedi dimdik ayakta. Aynı kararlılıkla Libya'da Karabağ'da ne ise Orta Doğu da da oyuz. Açık konuşuyorum son 10 yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bir gece ansızın gelebiliriz şiarı ile kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizi seviyoruz.

"Gazze'de yaşayan katliam batının eseridir"

Bunlar dediğimiz kim biliyorsunuz değil mi? Amerika'sı ile Avrupası ile iplerini onların tuttuğu tüm piyonları ile batıdan bahsediyorum. Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu batıdır. Gazze'de yaşayan katliam batının eseridir. O yavrunun annesinin saçlarına sarılıp annemi saçlarından tanırım demesini bir yana koyabilir miyiz? Çocuk katillerine verdikleri tam desteği çeşitli kavramlarla gizlemeleri de ayrı komedidir. İsrail onlara rağmen adım atamaz atmaya kalksa bile 3 gün dayanamaz çöker. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batının kirli ve sinsi taktiği de deşifre olmuştur. Bunu en iyi biz biliyoruz.

"Çalışmasını yapıyoruz savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız"

PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? Sadece o mu İsrail'de var. Para ise para silahsa silah bunları biz biliriz. Biz Avrupa ve Amerika yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları iyi biliriz. Şimdi aynı hakikatlere Gazze'de şahit oluyoruz. İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Çalışmasını yapıyoruz savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Batılı liderler İsrail ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey Batı ne kadar çocuk, kadın ölmesi lazım? Ne kadar yaşlı ölmesi lazım ki siz ateşkesi ilan edin. Bu gece Gazze'nin halini gördünüz değil mi? Her taraf karanlık hiçbir şey yok. Yiyecek yok. Hastaneler karanlık. Anestezi kullanmadan ameliyat yapıyorlar. Ey dünya bütün gerçekleri görüyorsunuz. BM Genel Sekreteri haykırıyor. Duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz.

Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarına ortak olmayın. Yakın geçmişte Irak'ta Suriye'de yaşananlardan ders alın. kardeşlerim İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda şehit olan çocukların sayısı 3 bin 600 ü tamamının sayısı 7 bin 700'ü bulmuştur. Hiçbir Gazze'linin başını sokacak evi kalmadı. İnsani ihtiyaçlar karşılanamaz halde. Dün geceden beri yapılanlar bir cinnet halidir. Bu vahim tabloya rağmen Gazze halkının inançlı duruşu tarihe şanlı direniş destanı olarak yazılacaktır.

Ne diyor ahlaksızlar. Gidin diyorlar. Şu ülkeye geçin diyorlar. Şu kapıya gidin diyorlar. Yaralı ve çaresiz oldukları için yola düşenlerin tepelerine bomba yağdırıyorlar. Gazze halkının evini şehrini terk etmeme kararlığını buradan milletim adına saygı ile selamlıyorum. Şair ne diyor. Füze sizden taş bizden kılıç sizden kan bizden ateş sizden can bizden saatlerinizi de alın vaktimizden de defolun kirletmeyin güvercin ellerimizi çekin ellerinizi ekmeğimizden suyumuz. Alın hissenizi kanımızdan haydi defol. Zalimlerin Filistin halkın hayatından defolup gittikleri günü göreceğiz. İsrail'in 75 yıldır her gün sürdürdüğü zulüm de elbet bitecektir. İsrail yönetimine yaptığım çağrıyı ifade ediyorum. Emin olun atalarınız gibi sizler ve sizlerin de çocukları Türkiye'ye ihtiyaç duyacak. O gün size uzanacak elleri yana düşürmemek için bize kulak verin ve mazlumlara yardım ulaştırma talebimize, diyalog çağrılarımıza karşılık verin. Ey İsrail oylama yapıldı BM'de ne oldu. 120 ülke İsrail'e ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı. 13-14 İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Görünen bu. Ne yaparsan yap. Şu anda BM bu kararı vermek sureti ile güzel adım attı. İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları bizde doğru bulmuyoruz. Savaşın ahlaklı ve hukuku var. İsrail topraklarında kaç sivilin hayatını kaybettiği bile açıklanmadı. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu Gazzeli'nin ahı sizi bir gün vuracaktır. 1,5 milyona yakın İstanbullu burada toplandınız. Tüm şehitlerimizin ruhları için El-Fatiha.

Bazı vatandaşların çocuklarıyla katıldığı mitinge, engellilerin de tekerlekli sandalyeleriyle geldiği görüldü. Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

Vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı

Sabahtan itibaren alanda yerlerini alan katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan attı,

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti. Katılımcılar da seslendirilen eserlere eşlik etti.

Maher Zain ve Yusuf İslam sahnede

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

İslamiyeti seçerek adını Yusuf İslam olarak değiştiren dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Cat Stevens da bir konuşma yaptı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtılıyor. Alandaki diğer led ekranlarda ise Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları gösteriliyor.

Vatandaşların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden kaldırılan otobüsler de yoğun şekilde alana giriş yaptı

Öte yandan, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının organizasyonunda ilçedeki 21 mahalleden 73 otobüs ve minibüs, miting alanına hareket etti.

Atatürk Havalimanı'nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.

Türk bayrakları ile Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'nın yer aldığı görsellerle donatılan sahneye, katılımcıların mitingi rahat izleyebilmesi için 6 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Cumhur ittifakı tam kadro

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.

Ayrıca, farklı ülkelerden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri ile sanatçılar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından isimler miting de yer alıyor.

Katılımcıların ihtiyaçları için 6 farklı noktada lojistik alan kuruldu

Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet veriyor. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletiliyor.

Katılımcıların mescit, ilkyardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.

Mitingi yerli ve yabancı basın mensupları takip ediyor

Mitingi takip edecek ulusal ve uluslararası basın mensupları için alana 60 metre uzunluğunda iki katlı özel basın platformu hazırlandı. Platformda, medya kuruluşları için 60 ayrı bölüm oluşturuldu.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgi gösterdiği mitinge, Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde uluslararası basın kuruluşları da akreditasyon yaptırdı. Basın mensupları, sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerine ayrılan alanda yayın yapmaya başladı.