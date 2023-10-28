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Fernando Muslera'dan Türkçe mesaj: Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun

Fernando Muslera'dan Türkçe mesaj: Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 1-0 kazanılan Rizespor maçının ardından Türkçe mesaj gönderdi. Deneyimli isim, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray'lık skorla 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.

Müsabakanın ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

Türkçe konuştu

Sözlerine Türkçe başlayan Muslera, "Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz"

Galibiyet hakkında konuşan tecrübeli isim, şu sözleri sarf etti:

Zor bir maçtı. Rizespor zaman zaman bizi zorladı. İki zorlu maçtan sonra buraya geldik. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz.
"Birbirimize sürekli destek oluyoruz"

Galatasaray'ın 10 lig maçında ilk yarılarda kalesini gole kapatması hakkında açıklama yapan Muslera, şu ifadeleri kullandı:

Savunma önemli ama ileride de baskı yapmak ve topu hemen geri almak önemli. Birbirimize sürekli destek oluyoruz. İyi bir arkadaşlık var bu bunun sonuçlarını da sahada görüyoruz.

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