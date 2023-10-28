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İsrail'den kara harekatı açıklaması! Genelkurmay Başkanı duyurdu!

İsrail'den kara harekatı açıklaması! Genelkurmay Başkanı duyurdu!

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, savaşta yeni aşamaya geçildiğini vurgulayarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kara operasyonları yürüttüğünü açıkladı.

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 İsrail'in Filistin'deki katliam saldırıları 22'nci gününde devam ederken, beklenen kara harekatına ilişkin Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi'den yeni bir açıklama geldi.

İsrail ordusunun dün gece yoğunlaştırdığı bombardımanın ardından yaptığı “Kara Kuvvetleri bu gece faaliyetlerini genişletecek” açıklaması gözleri Gazze Şeridi’ne çevirdi.

'Büyük bir güçle girmekten başka çare yok'

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi Gazze Şeridi sınırında konuşlandırılmış askerleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde büyük bir kara operasyonu düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Düşmanı ortaya çıkarmak için büyük bir güçle topraklarına girmekten başka çare yok” dedi.

'Yeni bir aşamaya geçtik'

Halevi, savaşın başlamasının üstünden 3 hafta geçtiğini belirterek, “Bu savaşın aşamaları var ve bugün yeni bir aşamaya geçtik” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde kara operasyonları sürdürdüğünü açıklayan Halevi, “Bu operasyonlar, Hamas'ın dağıtılması, sınır güvenliği ve tüm rehinelerin evlerine geri dönmesi hedeflerine hizmet ediyor” şeklinde konuştu.

'Savaşın amacı karadan girişi gerektirir, bedel ödemeden zafer olmaz'

Risk olmadan başarının olmayacağını vurgulayan Halevi, “Savaşın amacı karadan girişi gerektirir. Bedel ödemeden zafer olmaz” açıklamasını yaptı. Halevi, rehinelerin iadesinin son derece önemli olduğunu kaydederek, “Hamas şu anda masumları, bebekleri, çocukları, kadın ve erkekleri, yaşlı vatandaşları elinde tutuyor. Bu çabanın başarıya ulaşması için her şeyi yapacağız” dedi.

Halevi açıklamasını “Hedeflerimizi net olarak belirledik. Yolumuz uzun olacak. Kararlılıkla mücadele edip kazanacağız” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

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